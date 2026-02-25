Tennis Cobolli e Bellucci agli ottavi di Acapulco

Incentivo alla manovra nei porti, c’è la proroga. Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Invecchiare in salute, la partita si gioca a 40 anni. Focus promosso da Casagit, parlano gli esperti Roma, 25 feb. (askanews) – Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Cobolli, n.20 del mondo, ha sconfitto in due set il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Mendez, in tabellone grazie a una wild card, per 7-6, 7-6. Bellucci (n.110) ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito nel 2026 battendo per 7-6, 6-3 l’australiano Rinky Hijikata (n.115). Al prossimo turno, il romano affronterà il ceco Dalibor Svrcina (n.123), mentre Bellucci affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

ATP Acapulco 2026, Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottaviMattia Bellucci si prende il successo nel primo turno di Acapulco grazie all’assenza di Korda e batte Rinky Hijikata con un punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e cinque minuti.

ATP Acapulco, Cobolli fatica ma vince: l’avversario agli ottaviFlavio Cobolli ottiene la vittoria ad Acapulco dopo aver combattuto duramente contro Pacheco Mendez.

Temi più discussi: Atp Acapulco 2026, i risultati degli italiani: Cobolli e Bellucci al 2° turno; Doppietta italiana ad Acapulco: avanti Cobolli e Bellucci!; Bellucci, offese e minacce online: tutto per una sconfitta; ATP Acapulco, Cobolli e Bellucci in main draw.

Cobolli e Bellucci superano l’esordio ad Acapulco! Stop per Passaro a SantiagoNella notte sono arrivati i due successi azzurri ad Acapulco, mentre in Cile Passaro è stato costretto al ritiro a causa di un problema al polso destro Due importanti successi sono arrivati nella nott ... tennisitaliano.it

Tennis: Atp Acapulco, Cobolli e Bellucci approdano agli ottaviFlavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno raggiunto gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Cobolli, numero 20 del mondo, ha sconfitto in due set il ventenne messicano Rodrigo Pa ... napolimagazine.com

Tennis, Cobolli e Bellucci agli ottavi di Acapulco - facebook.com facebook

NOTTE AZZURRA IN MESSICO Esordio vincente ad Acapulco per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, che eliminano rispettivamente Rodrigo Pacheco Mendez e Rinky Hijikata nel primo turno dell’ATP messicano #Tennis #ATP #AMT2026 #Cobolli #Bel x.com