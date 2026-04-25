Madrid amara per Paolini | Baptiste gioca il match della vita e spegne la corsa dell’azzurra

A Madrid, Jasmine Paolini si ferma al secondo turno del torneo WTA 1000, sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste in due set, 7-5 e 6-3. La giocatrice americana ha disputato una partita di altissimo livello, impedendo all’azzurra di proseguire la sua corsa nel torneo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Baptiste, che ha dimostrato grande tenuta durante tutto l’incontro.

Jasmine Paolini esce di scena dal WTA 1000 di Madrid, battuta da Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di una partita in cui l’americana ha giocato a un livello altissimo. Il dato che impressiona più di tutti è la produzione offensiva di Baptiste, capace di chiudere con 45 vincenti e di togliere ritmo all’azzurra praticamente da ogni zona del campo. Nonostante il ko, però, per Paolini non è una partita da buttare del tutto via, dato che si sono visti segnali incoraggianti in vista di Roma e Roland Garros. L’inizio del match aveva raccontato un’altra storia. Paolini era partita bene, trovando subito il break e salendo sul 2-0, con la capacità di approfittare anche di alcuni doppi falli iniziali della statunitense.🔗 Leggi su Sportface.it

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