LIVE Paolini-Baptiste 1-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurra!

All’inizio del match tra due giocatori del circuito femminile, l’azzurra ha ottenuto un break immediato all’inizio del primo set. Durante lo scambio, si è verificato un punto con un rovescio lungolinea che si è concluso fuori, portando il punteggio a 40-40. La partita si svolge in diretta dal torneo di Madrid, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Finisce in corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurra. 40-30 Risposta profonda di Baptiste, inutile il colpo di Jas. 40-15 Può spingere con il dritto Paolini in uscita dal servizio, la difesa statunitense non raggiunge neanche la rete. Seconda palla. 30-15 Volée pessima della statunitense che spreca il colpo del quindici di vantaggio. 15-15 Non passa la risposta di Baptiste. 0-15 Doppio fallo per Jas, il primo del match. Seconda palla ad inizio game per la toscana. 1-0 BREAK PAOLINI! Secondo doppio fallo di fila per Baptiste, che regala il servizio alla nostra Paolini. Seconda. 15-40 Doppio fallo! Due palle break per la nostra azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurra! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Diretta Baptiste - Paolini (Mutua Madrid Open). LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com