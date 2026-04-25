LIVE Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 in DIRETTA | ancora due match prima dell’azzurra

Oggi a Madrid si stanno disputando diverse partite del torneo WTA, con un'attenzione particolare sull'incontro tra l'azzurra e la sua avversaria. Prima di questo match, si sono conclusi altri due incontri, tra cui la vittoria di Khachanov su Walton con i punteggi di 6-2, 6-3. La giornata prosegue con altri incontri in programma, mentre i tifosi seguono con interesse gli sviluppi sui campi della capitale spagnola.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Buongiorno amici di OA Sport. Khachanov ha sconfitto Walton per 6-2, 6-3. Tra poco in campo Fernandez-Jovic, poi Gaubas-Auger-Aliassime. A seguire toccherà a Jasmine Paolini. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste, valido per i sedicesimi di finale del WTA di Madrid, torneo Masters 1000 che si gioca in combine con il circuito maschile. L’azzurra sta cercando di riprendersi dopo un periodo non perfetto e parte favorita contro l’americana. La nostra tennista toscana ha superato il secondo turno della competizione battendo la tedesca Laura Siegmund per 2-1, rimontando il match dopo aver perso il primo parziale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurra Notizie correlate LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine... LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americana; Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026: orario, programma e dove vederla in TV e streaming. LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine ... oasport.it Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com