Dopo due mesi dall’incidente, si attende ancora l’analisi sulle cause della morte di madre e figlia avvelenate a Pietracatella. Il Centro Antiveleni di Pavia ha ora inviato i risultati delle analisi, segnando una svolta nelle indagini. Fino a questo momento, le autorità non hanno reso nota nessuna ipotesi ufficiale sulle responsabilità o sui motivi dell’accaduto. La procura prosegue con le verifiche, senza escludere nessuna pista.

L’arrivo della relazione dal Centro Antiveleni di Pavia apre una nuova fase dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori sapevano da giorni della certezza in merito alla presenza della ricina nel sangue di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi ("intossicazione acuta"), ma ora avere tra le mani un documento ufficiale consente di svolgere anche nuovi passaggi dell’inchiesta per duplice omicidio premeditato. È destinato invece a restare aperto il mistero sulla ricina nel corpo di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime (nella foto). L’ex sindaco del paese, infatti, potrebbe anche essere entrato in contatto con il potente veleno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e figlia morte avvelenate. Analisi sul papà solo dopo due mesi

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