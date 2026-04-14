A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si sono verificati due decessi tra il 27 e il 28 dicembre 2025, coinvolgendo una madre di 50 anni e la figlia di 15 anni. Le analisi hanno confermato la presenza di ricina nei loro organismi. Il padre, sottoposto a controlli, è risultato negativo alla sostanza. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso.

CAMPOBASSO – È stata confermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi 50 anni e la figlia Sara Di Vita di 15 anni, morte avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Allo stesso tempo è stata confermata la negatività al stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due. È quanto emerge da fonti investigative, secondo cui le verifiche sono state effettuate dopo l’alert del Centro antiveleni Maugeri di Pavia che aveva segnalato la “non negatività” alla sostanza nei campioni biologici delle due vittime. Di Vita, ricoverato all’epoca dei fatti allo Spallanzani di Roma, non era stato sottoposto a esami specifici per la ricerca della ricina, poiché in quella fase l’ipotesi del veleno non era ancora emersa.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papà

Mamma e figlia morte avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papàConfermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la...

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