Macron | L’Ue si unisca contro l’ostilità di Putin Xi e Trump

Da imolaoggi.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente europeo ha invitato i Paesi membri a rafforzare la coesione dell’Unione in risposta alle posizioni di leader di Stati Uniti, Russia e Cina, definiti come ostili agli europei. In un discorso pubblico, ha chiesto un “risveglio” europeo per affrontare la situazione attuale, che definisce come un momento “unico” e complesso, caratterizzato dalla presenza di tre presidenti con posizioni divergenti e spesso contrarie agli interessi europei.

Emmanuel Macron rivolge un appello per un “risveglio” europeo, in un momento “unico” caratterizzato dalla presenza di “un presidente americano, un presidente russo e un presidente cinese ferocemente ostili agli europei”. Il presidente francese è arrivato in Grecia per una visita di due giorni con l’obiettivo di irrobustire la relazione di difesa con Atene, innanzitutto ma non solo a livello navale, in un momento in cui la libertà di navigazione nel Golfo è ostacolata. Pur sembrando accomunare Donald Trump agli avversari dell’Europa, Macron ha precisato che il presidente americano rimane un “alleato”, anche se non sempre “affidabile” o “prevedibile”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Macron's Secret Escape: From Trump to Putin

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