Ieri Xi Jinping ha incontrato telefonicamente Putin e Trump, ma senza rivelare dettagli chiave. Il leader cinese ha tenuto una giornata intensa di incontri diplomatici, senza però entrare nel merito di ciò che è stato discusso su Iran e Ucraina. Le conversazioni sono state riservate, lasciando incerte le prossime mosse di Pechino.

Quello di ieri è stato un pomeriggio di grande attività diplomatica per il leader cinese Xi Jinping, che prima ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e poi ha parlato al telefono con il presidente americano Donald Trump. La Repubblica popolare cinese sembra lontana e assente dai negoziati di questi giorni sul dossier ucraino e su quello iraniano, ma continua a essere il garante sullo sfondo, la potenza in grado di autorizzare e legittimare, di fare deterrenza, e non a caso certe conversazioni avvengono sempre in momenti cruciali: non solo i round di colloqui fra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, ma anche l’atteso negoziato di domani fra America e Iran – così incerto da non avere ancora nemmeno una sede definita ufficialmente, se in Oman o in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Xi parla con Putin e Trump di Iran e Ucraina, ma non svela mai le sue carte

Approfondimenti su Xi Jinping Putin Trump

Recenti sviluppi in Ucraina vedono Trump incontrare Zelensky e mantenere conversazioni telefoniche con Putin, segnalando un interesse per un possibile accordo.

L'anno di Trump ha evidenziato tensioni nelle alleanze storiche, con un impatto che si estende oltre gli Stati Uniti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Xi Jinping Putin Trump

Argomenti discussi: Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con Trump (di M. Lupis); Xi Jinping in videochiamata con il presidente russo Vladimir Putin; Xi Jinping parla via video con Putin. 'Con la Russia determinati a difendere la giustizia internazionale'; Trump: Ottima telefonata con Xi, sarò in Cina ad aprile. Putin propone a Pechino accordo sull’energia.

Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con TrumpLa Cina si pone al centro con colloqui che intrecciano commercio, crisi globali e controllo delle armi strategiche, alla vigilia della scadenza del Trattato ... huffingtonpost.it

Xi parla con Putin e Trump di Iran e Ucraina, ma non svela mai le sue carteQuello di ieri è stato un pomeriggio di grande attività diplomatica per il leader cinese Xi Jinping, che prima ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e ... ilfoglio.it

Vannacci: "Bisogna ricominciare a parlare con Putin" facebook

Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con Trump (di M. Lupis) x.com