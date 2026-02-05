Xi parla con Putin e Trump di Iran e Ucraina ma non svela mai le sue carte
Ieri Xi Jinping ha incontrato telefonicamente Putin e Trump, ma senza rivelare dettagli chiave. Il leader cinese ha tenuto una giornata intensa di incontri diplomatici, senza però entrare nel merito di ciò che è stato discusso su Iran e Ucraina. Le conversazioni sono state riservate, lasciando incerte le prossime mosse di Pechino.
Quello di ieri è stato un pomeriggio di grande attività diplomatica per il leader cinese Xi Jinping, che prima ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e poi ha parlato al telefono con il presidente americano Donald Trump. La Repubblica popolare cinese sembra lontana e assente dai negoziati di questi giorni sul dossier ucraino e su quello iraniano, ma continua a essere il garante sullo sfondo, la potenza in grado di autorizzare e legittimare, di fare deterrenza, e non a caso certe conversazioni avvengono sempre in momenti cruciali: non solo i round di colloqui fra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, ma anche l’atteso negoziato di domani fra America e Iran – così incerto da non avere ancora nemmeno una sede definita ufficialmente, se in Oman o in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Xi Jinping Putin Trump
Ucraina: Trump riceve Zelensky, ma parla al telefono con Putin. “Vogliono l’accordo”. Però resta il nodo Donbass
Recenti sviluppi in Ucraina vedono Trump incontrare Zelensky e mantenere conversazioni telefoniche con Putin, segnalando un interesse per un possibile accordo.
Un anno di Trump: vacillano le alleanze storiche ma neanche Xi e Putin gioiscono
L'anno di Trump ha evidenziato tensioni nelle alleanze storiche, con un impatto che si estende oltre gli Stati Uniti.
Ultime notizie su Xi Jinping Putin Trump
Argomenti discussi: Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con Trump (di M. Lupis); Xi Jinping in videochiamata con il presidente russo Vladimir Putin; Xi Jinping parla via video con Putin. 'Con la Russia determinati a difendere la giustizia internazionale'; Trump: Ottima telefonata con Xi, sarò in Cina ad aprile. Putin propone a Pechino accordo sull’energia.
Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con TrumpLa Cina si pone al centro con colloqui che intrecciano commercio, crisi globali e controllo delle armi strategiche, alla vigilia della scadenza del Trattato ... huffingtonpost.it
Xi parla con Putin e Trump di Iran e Ucraina, ma non svela mai le sue carteQuello di ieri è stato un pomeriggio di grande attività diplomatica per il leader cinese Xi Jinping, che prima ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e ... ilfoglio.it
Vannacci: "Bisogna ricominciare a parlare con Putin" facebook
Xi al telefono. Parla di grandi piani con Putin, poi di buona volontà con Trump (di M. Lupis) x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.