Una situazione complicata si sta sviluppando alla Fondazione, con una serie di documenti che sembrano aver suscitato più domande che risposte. In base a un comunicato diffuso dall’ente, si evidenzia come ci siano state delle incomprensioni o mancanze di chiarezza nell’interpretazione delle carte ufficiali. La vicenda, fino a ora, si è concentrata sull’analisi di questi atti, lasciando aperte diverse questioni sul loro reale contenuto e sulle conseguenze che potrebbero derivarne.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato Arezzo 2020 – AVS AREZZO — Oh via, qui la faccenda s’è fatta seria davvero. Quelli di Arezzo 2020 e dell’Alleanza Verdi e Sinistra l’avevan detto già da un pezzo, ma pareva la solita chiacchiera da bar. e invece, guarda un po’, ora i nodi vengon tutti al pettine. La Fondazione Guido d’Arezzo, che doveva essere un fiore all’occhiello, ora pare più un vaso un po’ crepato. La scadenza del 31 marzo per iscriversi a ‘sto benedetto RUNTS è passata zitta zitta, senza che nessuno dicesse “oh, ma s’è fatto tutto?”. Risultato? Addio qualifica ONLUS e, con quella, pure un bel malloppo di soldi: si parla di milioni, mica noccioline.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ma che pasticcio alla Fondazione! “Ve l’avevamo detto”, ma un s’era capito nulla…

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