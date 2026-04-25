Ma che pasticcio alla Fondazione! Ve l’avevamo detto ma un s’era capito nulla…
Una situazione complicata si sta sviluppando alla Fondazione, con una serie di documenti che sembrano aver suscitato più domande che risposte. In base a un comunicato diffuso dall’ente, si evidenzia come ci siano state delle incomprensioni o mancanze di chiarezza nell’interpretazione delle carte ufficiali. La vicenda, fino a ora, si è concentrata sull’analisi di questi atti, lasciando aperte diverse questioni sul loro reale contenuto e sulle conseguenze che potrebbero derivarne.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato Arezzo 2020 – AVS AREZZO — Oh via, qui la faccenda s’è fatta seria davvero. Quelli di Arezzo 2020 e dell’Alleanza Verdi e Sinistra l’avevan detto già da un pezzo, ma pareva la solita chiacchiera da bar. e invece, guarda un po’, ora i nodi vengon tutti al pettine. La Fondazione Guido d’Arezzo, che doveva essere un fiore all’occhiello, ora pare più un vaso un po’ crepato. La scadenza del 31 marzo per iscriversi a ‘sto benedetto RUNTS è passata zitta zitta, senza che nessuno dicesse “oh, ma s’è fatto tutto?”. Risultato? Addio qualifica ONLUS e, con quella, pure un bel malloppo di soldi: si parla di milioni, mica noccioline.🔗 Leggi su Lortica.it
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