Negli ultimi incontri in Premier League, Noah Okafor ha segnato tre gol e fornito due assist, contribuendo alle vittorie contro West Ham, Manchester United e Wolverhampton. La sua performance ha attirato l’attenzione di alcuni media, che ne hanno sottolineato l’efficacia in campo. In Italia, invece, il suo rendimento non era stato così evidenziato. La serie di risultati recenti ha portato a un rinnovato interesse per il suo talento.

Noah Okafor ha registrato 3 gol e 2 assist nelle ultime tre partite con la maglia del Leeds, contro West Ham, Manchester United e Wolverhampton. Sembra aver finalmente trovato il suo posto nel mondo, dopo stagioni altalenanti in Italia. Lo scorso anno arrivò per sei mesi in prestito al Napoli dal Milan per sostituire Khvicha Kvaratskhelia; esperimento ampiamente fallito. Okafor sta salvando il Leeds. Oggi, però, Okafor sembra un giocatore diverso, più sicuro, anche se gioca in Premier League, nel campionato più difficile e competitivo del mondo. E proprio il Guardian scrive che il Leeds in stagione finora ha sempre fatto quel qualcosa in più per provare a salvarsi, e ci sta riuscendo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Okafor segna a raffica in Premier e il Guardian lo esalta: in Italia non avevamo capito nulla?

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