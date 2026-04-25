Lutto nella Cri Scomparso Graziano Bonaldo

Un volontario della Croce Rossa è deceduto improvvisamente mentre si trovava su una ciclabile in Trentino Alto Adige. La vittima, un uomo di circa 60 anni, è stato colto da un malore e non ha potuto fare nulla per salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

È stato stroncato da un malore mentre pedalava su una ciclabile in Trentino Alto Adige: Graziano Bonaldo, 63 anni, ex presidente della Croce Rossa di Legnano (nella foto), è scomparso giovedì, colpito da un improvviso arresto cardiaco che gli è stato fatale mentre pedalava in compagnia della moglie sulle strade del Trentino. Inutili sono risultati i prolungati tentativi di soccorrerlo tanto che il decesso è stato poi constatato sul posto, così come a nulla è servito anche l’arrivo nei pressi della ciclabile dell’elisoccorso. Bonaldo era particolarmente conosciuto in città per l’attività svolta per tanti anni in seno alla Croce rossa: nel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lutto nella Cri. Scomparso. Graziano Bonaldo Notizie correlate Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano BonaldoLegnano (Milano), 24 aprile 2026 – È stato stroncato da un malore mentre pedalava su una ciclabile in Trentino Alto Adige: Graziano Bonaldo, 63 anni,... Addio a Graziano Bonaldo: scompare il leader della Croce Rossa? Cosa sapere Graziano Bonaldo, ex presidente Croce Rossa di Legnano, muore il 23 aprile in Trentino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lutto nella Croce Rossa di Legnano: scomparso l’ex presidente Graziano Bonaldo; Legnano, Croce Rossa in lutto: addio all'ex presidente Graziano Bonaldo; Lutto alla Croce Rossa di Legnano per l’ex Presidente Graziano Bonaldo; Croce Rossa di Legnano in lutto per la scomparsa dell’ex presidente Bonaldo. Lutto nella Cri. Scomparso. Graziano BonaldoÈ stato stroncato da un malore mentre pedalava su una ciclabile in Trentino Alto Adige: Graziano Bonaldo, 63 anni, ... ilgiorno.it Lutto nella Croce Rossa di Legnano: scomparso l’ex presidente Graziano BonaldoIl soccorritore è stato colpito da un improvviso malore. Non è ancora stata ufficializzata la data dei suoi funerali ... legnanonews.com Muore in bici l’ex presidente della #CroceRossa di #Legnano Graziano Bonaldo, 63 anni, colpito da infarto mentre pedalava in Trentino con la moglie Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/muore-in-bici-lex-presidente-della-cri-di-legnano-411535.ht - facebook.com facebook