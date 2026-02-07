Morto a 77 anni Fred Smith storico bassista dei Blondie e dei Television | lutto nel mondo della musica

È morto all’età di 77 anni Fred Smith, il bassista che ha fatto la storia dei Television e dei Blondie. La notizia ha sconvolto il mondo della musica, dove Smith era molto rispettato. Dopo una lunga malattia, l’artista si è spento lasciando un vuoto tra colleghi e fan.

A 77 anni è morto Fred Smith. Storico bassista dei Television ed ex componente della prima formazione dei Blondie, è venuto a mancare dopo una lunga malattia. La band ha confermato la notizia con un messaggio sui social. Jimmy Rip lo ha ricordato come “un talento naturale”, “sempre essenziale” e al servizio della canzone. Morto Fred Smith, storico bassista dei Television Dai primi passi con i Blondie ai Television: le tappe della carriera di Smith Il cordoglio dei colleghi: le parole di Jimmy Rip Morto Fred Smith, storico bassista dei Television Fred Smith è morto a 77 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 5 febbraio 2026, è stata confermata dai Television sui social, con un riferimento a una lunga malattia contro cui il musicista ha combattuto “a lungo e duramente”, senza ulteriori dettagli sulle cause. 🔗 Leggi su Virgilio.it

