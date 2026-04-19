Mondo della musica in lutto a Verbania | addio al chitarrista Alberto Zoia

Il mondo della musica di Verbania piange la perdita del chitarrista Alberto Zoia, deceduto all'età di 63 anni dopo aver combattuto una malattia negli ultimi tempi. Oltre a essere conosciuto come musicista appassionato di rock, Zoia lavorava come odontotecnico e aveva conquistato l'affetto della comunità locale attraverso la sua dedizione alla musica. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici, colleghi e appassionati del genere.

Lutto nel mondo della musica a Verbania per la scomparsa del chitarrista Alberto Zoia.Di professione odontotecnico, ma conosciuto da tutti in città come musicista appassionato, in particolare di musica rock, si è spento all'età di 63 anni a causa di una malattia che lo aveva colpito nell'ultimo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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