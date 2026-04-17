Un pomeriggio dedicato alla cultura e all’eredità artistica italiana ha visto Rita Lofano ricevere il premio Alberto Sordi Family Award 2026 per la qualità dell’informazione. La cerimonia si è svolta in una location pubblica, con la partecipazione di esponenti del mondo culturale e giornalistico. La vincitrice ha ricevuto il riconoscimento durante un evento che ha celebrato il talento e l’impegno nel settore dell’informazione in Italia.

AGI - Un pomeriggio all’insegna del talento, della cultura e dell’eredità artistica italiana ha animato ieri la Casa del Cinema di Roma, dove si è svolta la decima edizione del premio internazionale “ Alberto Sordi Family Award 2026 ”, il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo del grande Alberto Sordi. Ventidue eccellenze italiane premiate. Il premio, nato per celebrare la figura umana e professionale dell’indimenticabile attore romano, continua a distinguersi come un osservatorio privilegiato sulle eccellenze italiane e internazionali nei campi dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dell’imprenditoria.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alberto Sordi Family Award 2026, Rita Lofano premiata per la qualità dell'informazione

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