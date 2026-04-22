Alberto Sordi Family Award | premiate 22 eccellenze

Dopo dieci anni, l’“Alberto Sordi Family Award” ha premiato 22 persone ritenute meritevoli. La cerimonia si è svolta alla presenza di Igor Righetti, che ha consegnato i riconoscimenti. L’evento ha celebrato le eccellenze in vari settori, riconoscendo il contributo di individui e famiglie. Questa edizione si inserisce in un percorso di riconoscimento di figure che si sono distinte in ambito familiare e sociale.

Dieci anni di eccellenza, 22 protagonisti ricevono da Igor Righetti l’“ Alberto Sordi Family Award 2026 ”. Il prestigioso riconoscimento, che ha conquistato anche Hollywood con quattro Premi Oscar nel suo albo d’oro, è stato assegnato – in una Casa del Cinema gremita anche di tantissimi giovani – agli attori e registi Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Edoardo Leo, Daniel McVicar e Massimiliano Bruno, per la tv Carolina Rey, per la comicità Gabriele Cirilli, per la moda Anton Giulio Grande e Gianluca Isaia, Federico Mollicone per la cultura, Elisa Zambito Marsala di Intesa Sanpaolo per l’Education. E poi Rita Lofano, Incoronata Boccia, Gianfranco Zinzilli, Roberto Genovesi, Sergio Casagrande e gli imprenditori Roberto Capobianco, Elena Aceto di Capriglia, Loredana Arcangeli, Giuseppe Marchese e Antonio Valentino.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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