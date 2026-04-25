Lusevera scontro al 25 aprile | bandiera titina scatena gli Alpini

A Lusevera, durante le celebrazioni del 25 aprile, alcuni consiglieri hanno esibito una bandiera con la stella rossa di Tito. L’episodio ha generato reazioni tra i partecipanti e gli osservatori presenti. La presenza della bandiera ha attirato l’attenzione e ha portato a un confronto tra le diverse sensibilità presenti alla cerimonia. Nessuna sanzione è stata comunicata in relazione all’evento.

? Cosa sapere A Lusevera consiglieri esibiscono bandiera con stella rossa di Tito durante il 25 aprile.. Antonio Scarano abbandona la cerimonia degli Alpini per protesta contro il simbolo titino.. A Lusevera, in provincia di Udine, la cerimonia del 25 aprile si è trasformata in un acceso scontro dopo che i consiglieri dell’opposizione hanno esibito una bandiera italiana con al centro la stella rossa di Tito durante le celebrazioni. L’episodio ha scatenato una reazione immediata nel contesto delle commemorazioni per la Festa della Liberazione, portando all’abbandono del luogo della cerimonia da parte di Antonio Scarano, capogruppo del Gruppo Alpini Val Torre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lusevera, scontro al 25 aprile: bandiera titina scatena gli Alpini Notizie correlate Gli Alpini celebrano la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della BandieraL’Associazione Nazionale Alpini celebra il 17 marzo con l’alzabandiera in tutta Italia, ricordando i valori di unità, Costituzione e servizio alla... Festa per gli alpini. E Avs li infanga: "Bevono e sporcano". Lo scontro a GenovaDall'8 al 10 maggio a Genova sono attesi migliaia di Alpini, che «invaderanno» pacificamente la città della Lanterna per un weekend.