Tra l’8 e il 10 maggio a Genova si svolgerà una festa dedicata agli Alpini, con migliaia di persone che arriveranno in città per partecipare alle celebrazioni. Tuttavia, un’agenzia di stampa ha diffuso un commento in cui si parla di comportamenti come il consumo di alcol e l’uso di sporcizia, scatenando un confronto tra le parti coinvolte. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative e senza particolari incidenti segnalati.

Dall'8 al 10 maggio a Genova sono attesi migliaia di Alpini, che «invaderanno» pacificamente la città della Lanterna per un weekend. Nonostante si tratti della festa di un corpo glorioso, che ha scritto la storia del Paese e continua a essere determinante in molte occasioni, come dimostra l'intervento nella stessa Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, le polemiche ormai da tempo accompagnano l'adunata. E anche quest'anno non fa eccezione, come testimoniano le parole di Lorena Lucattini, funzionaria della procura di Genova e candidata con Avs alle ultime elezioni del Comune. «Ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli Alpini, che ci occupano scuole e palestre, almeno si pagassero gli alberghi! Bloccano una città per 3 giorni, la sporcano, bevono, fanno casino, ma a cosa servono questi raduni a spese della collettività.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festa per gli alpini. E Avs li infanga: "Bevono e sporcano". Lo scontro a Genova

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