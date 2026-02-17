Serie C | cade il Brescia Inter U23 rimontata Colpo Ternana scatto playoff del Campobasso

Il Brescia ha subito una sconfitta nel match di Serie C, un risultato che complica la corsa alla vetta. La squadra lombarda ha perso contro una rivale diretta, lasciando il campo con un punteggio negativo e un passo indietro rispetto alle prime posizioni. Nel frattempo, l’Inter U23 ha subito una rimonta che ha sorpreso i tifosi, dopo essere passata in vantaggio e poi essere stata raggiunta. La Ternana ha conquistato una vittoria importante, rafforzando la propria posizione in classifica, mentre il Campobasso ha fatto un passo avanti verso i playoff con una vittoria convincente contro una squadra di metà classifica. La ser

Si chiude con 5 posticipi, nei gironi A e B, il programma della 27a giornata. Ecco quanto accaduto, ricordando che mercoledì 18 febbraio alle 20.30 c'è il recupero di Catania-Trapani nel girone C. Nemmeno dopo la prima sconfitta il Vicenza vede ridursi il suo enorme vantaggio sul secondo posto. Scivola infatti anche il Brescia sul campo di un'ottima Pergolettese (11 punti nelle ultime 6 partite), che l'aveva già fermato sullo 0-0 all'andata: avanti col quarto gol in 5 partite di Crespi, la squadra di Corini viene poi ribaltata dalla prima doppietta tra i professionisti di Jaouhari (matura così la prima sconfitta esterna stagionale).