Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè Lasciano l' incarico Bartolozzi e Delmastro Lui | Commesso una leggerezza

La leader del governo ha richiesto le dimissioni di un membro del proprio governo, mentre altri due funzionari hanno annunciato le proprie dimissioni. Uno di loro ha dichiarato di aver commesso una leggerezza. Dopo una riunione con il partito di maggioranza, si è deciso di adottare una nuova direzione politica in seguito a un recente risultato elettorale.

Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione». Poi l'ultimatum: «Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanché». Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commesso una leggerezza» Articoli correlati Leggi anche: Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: «Ho commesso una leggerezza». In bilico la ministra Santanchè Leggi anche: Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: «Ho commesso una leggerezza». A rischio la ministra Santanchè Aggiornamenti e notizie su Meloni chiede Temi più discussi: Referendum, Renzi chiede le dimissioni di Meloni: Non può fare finta di nulla; Referendum giustizia: la vittoria del NO apre le politiche del 2027; Dalla Salis a Potere al Popolo e Renzi, sinistra all'attacco: Meloni si dimetta; Protesta studenti e operai davanti alla Camera: Meloni dimissioni. Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nullaIo mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa, dice il leader di Italia viva ... ilfoglio.it Ilaria Salis insorge e attacca il fallimento di Giorgia MeloniUn pensiero diretto ed espresso con un post social destinato a far discutere: ecco Ilaria Salis andare contro Giorgia Meloni. newsmondo.it Sallusti a valanga: "Dall'alto del suo basso chiede le dimissioni della Meloni. Breve riepilogo di un fallimento" " - facebook.com facebook Renzi chiede le dimissioni di Meloni Il nostro barista se lo cucina Un'altra renzata x.com