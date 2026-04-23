Luna al 41% | guida per osservare crateri e siti Apollo nel cielo

Il 23 aprile 2026, la Luna avrà una luminosità del 41%, offrendo un'opportunità per osservare i crateri e i siti Apollo nel cielo. Il giorno successivo si verificherà il plenilunio, con la Luna piena e visibile anche nelle zone dove si trovano i resti delle missioni spaziali americane. Questi eventi permetteranno di ammirare il satellite naturale con condizioni di luminosità diversa rispetto alle fasi di luna piena.

? Cosa sapere La Luna presenta una luminosità del 41% il 23 aprile 2026.. Il prossimo plenilunio è previsto per il 1 maggio con visibilità dei siti Apollo.. Il 23 aprile 2026 la Luna presenta una luminosità del 41% secondo i dati della guida quotidiana della NASA, segnando una fase di crescente illuminazione verso il primo quarto. Il ciclo lunare attuale mostra un crescente sviluppo luminoso. La fase in corso è quella della Luna crescente, caratterizzata da una sottile striscia di luce visibile sul lato destro osserva dall’emisfero settentrionale. Questo processo di accrescimento continuerà ogni notte con intensità progressiva fino al raggiungimento del plenilunio, momento in cui inizierà poi la fase di declino della luce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luna al 41%: guida per osservare crateri e siti Apollo nel cielo Artemis 2 FULL EXPOSURE | The Errors NASA Can't Explain Notizie correlate Leggi anche: Il tramonto ‘wow’ sulla Terra da Artemis 2 e la promessa alla Luna: “Torneremo”. I nomi ai crateri e le tracce di Apollo: missione compiuta Leggi anche: Il tramonto ‘wow’ da Artemis 2 e la promessa alla Luna: “Torneremo”. I nomi ai crateri, il messaggio di Jim Lovell e le tracce delle missioni Apollo