Il 24 aprile 2026 la Luna raggiungerà il primo quarto, con il suo volto illuminato al 52%. In questa fase, il terminatore, la linea che separa il lato illuminato da quello in ombra, permette di osservare con maggior dettaglio i crateri e i mari lunari. Questa configurazione offre un'opportunità per chi desidera dedicarsi all'osservazione degli aspetti più caratteristici della superficie lunare.

? Cosa sapere La Luna raggiungerà il primo quarto con illuminazione al 52% il 24 aprile 2026.. La posizione del terminatore permette l'osservazione dettagliata di crateri e mari lunari.. Il 24 aprile 2026, la Luna raggiungerà la fase di primo quarto con una superficie illuminata pari al 52% secondo i dati della NASA, offrendo agli osservatori notturni un dettagliato dei mari e dei crateri lunari. Il ciclo lunare, che si completa in circa 29,5 giorni attraverso otto stadi distinti, vede oggi il passaggio dalla luna crescente alla fase di metà percorso. In questa configurazione, la porzione visibile del satellite appare divisa a metà, con la parte illuminata situata sul lato destro osserva dall’emisfero settentrionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna al primo quarto: guida per osservare crateri e mari lunari

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