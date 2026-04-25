Lutto nel mondo del volontariato aretino per la scomparsa di Franco Ubaldo Balò, storico presidente del Centro di Solidarietà di Arezzo Ets. Balò ha dedicato molti anni alla guida di questa organizzazione, che si occupa di assistenza a persone con dipendenze e in condizioni di marginalità. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale, dove era conosciuto come figura di riferimento nel settore del sociale.

Lutto nel mondo del volontariato aretino: è scomparso Franco Ubaldo Balò (nella foto), storico presidente del Centro di Solidarietà di Arezzo Ets, punto di riferimento per decenni nell’assistenza a persone con dipendenze e situazioni di marginalità. Aveva 87 anni. Entrato nel Ce.I.S. nel 1984, appena un anno dopo la fondazione, Balò aveva raccolto l’eredità del fondatore don Enrico Trabalzini diventando presidente nel 1992. Da allora ha guidato l’associazione per oltre trent’anni, interpretando il ruolo come servizio, lontano dai riflettori e sempre vicino ai più fragili. Accanto alla moglie, la giornalista Annamaria Berni, ha contribuito a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Franco Ubaldo Balò. Presidente del centro di solidarietà

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