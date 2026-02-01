Polizia l’associazione Franco Santo presidente Il saluto del questore

Nei locali del comando di Corso Ercole I° d’Este, si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio provinciale dell’Anps di Ferrara. La cerimonia si è conclusa con il saluto del questore e l’elezione di Franco Santo come nuovo presidente dell’associazione.

Nei locali del comando personale della polizia di Stato in Corso Ercole I° d'Este 24, nei giorni scorsi, si sono svolte le operazioni elettorali per eleggere il consiglio provinciale dell'associazione nazionale della polizia di Stato (Anps) di Ferrara. Il ricorso alle urne si era reso necessario a causa dell'improvvisa scomparsa del presidente, commendatore-commissario in quiescenza Matteo Sconza. Le attività di voto hanno visto la partecipazione di un gran numero degli aventi diritto, oltre il 60% degli iscritti e hanno consentito di eleggere il nuovo consiglio provinciale che, immediatamente riunito al termine delle incombenze elettorali, ha proceduto all'elezione del presidente provinciale.

