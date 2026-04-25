L’attore Luke Grimes ha annunciato il suo ritorno nel cast di Yellowstone, confermando la presenza del personaggio Kacey nella prossima stagione. La serie, intitolata Marshals: A Yellowstone Story, continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza dettagli aggiuntivi sul ruolo che Kacey rivestirà nella nuova stagione.

? Cosa sapere Luke Grimes conferma il ritorno del personaggio Kacey nella serie Marshals: A Yellowstone Story.. Il progetto espande il franchise di Taylor Sheridan verso nuovi contenuti con Universal.. Luke Grimes ha confermato il ritorno del suo personaggio Kacey in una nuova produzione intitolata Marshals: A Yellowstone Story, rivelando come un pitch narrativo decisivo abbia cambiato la sua idea sulla conclusione della storia del personaggio nella serie principale. Il progetto nasce in un contesto di espansione del franchise legato al Montana, dove dopo l’iniziale ipotesi di uno -off denominato The Madison, si è delineata una strategia che vede coinvolti diversi protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luke Grimes torna in Yellowstone: ecco il nuovo destino di Kacey

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