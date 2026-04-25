luino massarenti punta su whatsapp e servizi per i fragili

?? Cosa sapere Marco Massarenti presenta la lista La nostra Luino per le amministrative del 24 maggio. Il programma punta su servizi WhatsApp e incentivi per il personale sanitario locale. In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio, Marco Massarenti ha presentato la sua candidatura a sindaco di Luino guidando la lista civica denominata La nostra Luino con un programma focalizzato su servizi diretti e accessibilità. Seduti tra i tavolini dei bar che guardano il lago, .🔗 Leggi su Ameve.eu

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