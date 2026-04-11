Luino Bianchi punta alla rielezione | il piano per il futuro 2026

Enrico Bianchi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per il rinnovo della guida del Comune di Luino nelle prossime elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio. Insieme alla sua lista civica chiamata Proposta per Luino 2026, ha presentato il suo progetto a Palazzo Verbania. La candidatura di Bianchi vede coinvolti diversi sostenitori e si inserisce nel quadro politico locale in vista delle consultazioni.

Enrico Bianchi ha ufficializzato la sua candidatura per guidare nuovamente il Comune di Luino in occasione delle elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio, presentando a Palazzo Verbania la lista civica denominata Proposta per Luino 2026. Il sindaco uscente, che ha motivato questa decisione con un senso di dovere piuttosto che con una spinta personale, ha messo sul tavolo un programma basato sulla stabilità amministrativa e sulla necessità di non interrompere i progetti già avviati, dopo aver raccolto indicazioni da cittadini, operatori del settore economico e realtà associative locali. Bilancio gestionale e gestione delle criticità territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luino, Bianchi punta alla rielezione: il piano per il futuro 2026 Luino – Ospedali di Comunità: a Luino 100 ricoveri in quattro mesiLuino dimostra come gli Ospedali di Comunità possano rappresentare una valida alternativa tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza domiciliare,... Sant’Agata: rielezione Giampaolo e nuovo direttivo per il 2026L’assemblea dei soci del Centro sociale Sant’Agata di Cepagatti ha appena definito il nuovo assetto della governance, confermando la guida di Luigi...