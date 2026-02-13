Luino – Ospedali di Comunità | a Luino 100 ricoveri in quattro mesi
A Luino, in soli quattro mesi, sono stati effettuati 100 ricoveri negli Ospedali di Comunità, a causa dell'aumento delle richieste di assistenza domiciliare e di supporto ai pazienti cronici. Questa cifra dimostra come la struttura abbia risposto rapidamente alle esigenze di cura nella zona, offrendo un’alternativa più vicina alle famiglie e ai cittadini. Nel frattempo, a Tradate e Cuasso, la rete ospedaliera si trova davanti a un futuro incerto, tra progetti di sviluppo e problemi di gestione.
Luino, Tradate e il Futuro Incerto di Cuasso: la Rete Ospedaliera Varesina tra Successi e Interrogativi. Luino dimostra come gli Ospedali di Comunità possano rappresentare una valida alternativa tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare, raggiungendo in soli quattro mesi cento ricoveri. Mentre a Tradate si prepara un nuovo polo grazie ai fondi PNRR, resta sospesa l’incertezza sul destino dell’ospedale di Cuasso al Monte, struttura storica che attende da tempo una riqualificazione. La provincia di Varese si trova così a navigare tra innovazione e difficoltà nella riorganizzazione della sua rete sanitaria territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Luino, Dangov Kolyo Dimitrov morì cadendo in cantiere: patteggiano in quattro. Era stato portato a casa e non in ospedale
Inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità di Luino, Bertolaso: “Una sanità territoriale più vicina ai cittadini”
