Luino – Ospedali di Comunità | a Luino 100 ricoveri in quattro mesi

A Luino, in soli quattro mesi, sono stati effettuati 100 ricoveri negli Ospedali di Comunità, a causa dell'aumento delle richieste di assistenza domiciliare e di supporto ai pazienti cronici. Questa cifra dimostra come la struttura abbia risposto rapidamente alle esigenze di cura nella zona, offrendo un’alternativa più vicina alle famiglie e ai cittadini. Nel frattempo, a Tradate e Cuasso, la rete ospedaliera si trova davanti a un futuro incerto, tra progetti di sviluppo e problemi di gestione.