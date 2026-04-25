? Cosa sapere Gianni Borsa presenta il volume Amare la Politica il 2 maggio a Luino.. L'iniziativa della Comunità Madonna del Carmine mira a rilanciare l'impegno civile locale.. Il prossimo sabato 2 maggio 2026 alle ore 18, la sala conferenze della biblioteca civica Villa Hussy situata in piazza Risorgimento 2 a Luino ospiterà la presentazione del volume Amare la Politica, curato da Gianni Borsa. L’appuntamento nasce dalla volontà della Comunità pastorale Madonna del Carmine di offrire un contributo concreto della cristianità locale al contesto elettorale che sta attraversando il territorio. L’iniziativa vede la partecipazione attiva dell’associazione I sassi di lago e riceve il patrocinio della Città di Luino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luino, la sfida per il bene comune: nasce il nuovo libro di Borsa

Notizie correlate

Luino – Ospedali di Comunità: a Luino 100 ricoveri in quattro mesiLuino dimostra come gli Ospedali di Comunità possano rappresentare una valida alternativa tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza domiciliare,...

Mps e Mediobanca si uniscono: nasce il nuovo polo bancario italiano, Piazzetta Cuccia delistata da Borsa.Roma, 18 febbraio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha deliberato di procedere alla piena integrazione con...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Luino 1910, decisiva la sfida al Frossi col Solaro; Volley B2/F – Alba a Luino per blindare il terzo posto. Libellula a Moncalieri nella sfida più dura; Furio Artoni: Luino ha bisogno di una svolta vera; Volley B2/F - Alba perde un punto a Luino, ma la giornata sorride; Libellula travolta a Moncalieri.

La campagna elettorale de La nostra Luino, incontri pubblici ed eventi per illustrare il programmaIl gruppo che ha come riferimento il noto professionista, si presenta come una vera lista civica, estranea alle solite logiche di partiti; nasce dalla quotidiana frequentazione della realtà locale ed ... varesenews.it

Marco Massarenti si presenta: ascolto, servizi e una Luino più accessibilel candidato sindaco della lista civica La nostra Luino spiega le ragioni della candidatura e le priorità: sanità, frontalieri, turismo, sicurezza e giovani. Attiveremo uno sportello ad hoc in Comun ... varesenews.it

Presentazione del libro “Amare la Politica” sabato 2 maggio alla biblioteca civica di Luino. - facebook.com facebook