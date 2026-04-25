Lugo e Voltana | manutenzione idrica martedì possibili disagi

Martedì 28 aprile, tra le 8:30 e le 12:30, il servizio idrico sarà interrotto tra Lugo e Voltana per consentire un intervento di manutenzione sulla condotta. Durante questa operazione, potrebbe verificarsi un calo di pressione o la temporanea mancanza di acqua nell’area interessata. La società di gestione ha comunicato che l’interruzione è necessaria per effettuare lavori di pulizia e manutenzione alla rete.

?? Cosa sapere Hera interrompe il servizio idrico tra Lugo e Voltana martedì 28 aprile dalle 8:30. L'intervento di pulizia della condotta può causare cali di pressione e mancata erogazione. Martedì prossimo, 28 aprile, la rete idrica tra Lugo e Voltana subirà una temporanea interruzione o alterazione del servizio dalle ore 8.30 fino alle 15.00 a causa di un importante intervento di manutenzione programmata della dorsale condotta che serve anche le frazioni limitrofe. L'operazione, gestita da .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lugo e Voltana: manutenzione idrica martedì, possibili disagi Notizie correlate Leggi anche: Lavori di manutenzione, sopensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi Lavori per migliorare il servizio: interruzione idrica di 8 ore. Possibili disagiCAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno attraverso l’installazione di...