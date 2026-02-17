Lavori di manutenzione sopensione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

Venerdì 20 febbraio, a Salerno, l'acqua verrà interrotta dalle 10 per lavori di manutenzione lungo via Benedetto Croce, vicino al civico 28. La decisione si è resa necessaria per riparare una perdita che ha causato problemi alla rete idrica locale e ha reso urgentissimo intervenire. La sospensione durerà alcune ore, causando disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona.

Lavori di manutenzione sulla rete idrica: rubinetti a secco dalle 10 alle 13. L'elenco dei civici coinvolti Interruzione dell'erogazione idrica programmata per venerdì 20 febbraio a Salerno. Per consentire un intervento di manutenzione alla rete in via Benedetto Croce, all'altezza del civico 28, sarà necessario sospendere il flusso dell'acqua dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il disservizio temporaneo interesserà specifiche porzioni di territorio nel centro cittadino. Nello specifico, i rubinetti resteranno a secco in via Benedetto Croce (dal civico 14 al 36 e dal civico 9 al 43) e in via Porto (dal civico 118 al 136), incluse le relative traverse limitrofe.