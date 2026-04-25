Lovers Film Festival | boom di pubblico e incassi a Torino

A Torino si è appena concluso il Lovers Film Festival, che ha registrato 6.438 presenze e ha incassato circa 24.888 euro. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, contribuendo a un aumento dei ricavi rispetto alle edizioni precedenti. La prossima edizione del festival è prevista in concomitanza con l’EuroPride, evento che si svolgerà nella stessa città. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti del settore.

? Cosa sapere Torino registra 6.438 presenze e incassi di 24.888 euro al Lovers Film Festival.. Il successo del festival prepara la prossima edizione in concomitanza con l'EuroPride.. Torino registra 6.438 presenze durante i sei giorni del Lovers Film Festival, segnando un balzo significativo nei numeri rispetto alla precedente edizione che si era protratta per otto giorni. La quarantadesima edizione del festival cinematografico ha registrato un incasso di 24.888 euro, con una crescita proporzionale dei ricavi superiore al 42% e un aumento delle vendite dei biglietti oltre il 57% se confrontata con l’appuntamento dell’anno scorso. Nonostante la durata ridotta, il trend positivo mostra un incremento del 14% nelle presenze e del 18% negli incassi totali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lovers Film Festival: boom di pubblico e incassi a Torino Notizie correlate Lovers Film Festival: Luxuria sfida lo sguardo a TorinoTorino si prepara a ospitare, a partire dal 16 aprile prossimo, la 41ª edizione del Lovers Film Festival, l’evento cinematografico LGBTQI+ più... Lovers Film Festival: trionfo di David Moragas e nuovi sguardi queerIl palcoscenico del Lovers Film Festival 2026, presieduto da Vladimir Luxuria, ha ufficialmente consegnato i riconoscimenti che celebrano la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lovers 2026, Aumentano biglietti e incassi. Tutti i numeri della 41esima edizione; Il Lovers Film Festival cresce, quasi 6.500 spettatori; I vincitori del Lovers Film Festival 2026, diretto da Vladimir Luxuria; 'Julian': l’estetica della memoria. Lovers Film Festival da record: a Torino oltre 6.300 presenze nel 2026Lovers Film Festival 2026 chiude la nuova edizione con 6.338 presenze, incassi in crescita e sei sold out a Torino. torinofree.it Lovers Film Festival da record: quasi 6.500 spettatori a TorinoIl Lovers Film Festival di Torino chiude la 42esima edizione con numeri record e un pubblico sempre più coinvolto ... it.blastingnews.com Il Lovers Film Festival cresce, quasi 6.500 spettatori. "Un buon segnale anche in vista dell'Europride" #ANSA x.com Il Lovers Film Festival cresce, quasi 6.500 spettatori. "Un buon segnale anche in vista dell'Europride" #ANSA - facebook.com facebook