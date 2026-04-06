Lovers Film Festival | Luxuria sfida lo sguardo a Torino

A Torino, dal 16 aprile, prenderà il via la 41ª edizione del Lovers Film Festival, il festival cinematografico LGBTQI+ più antico d’Europa e tra i più longevi al mondo. L’evento si svolgerà nella città fino alla fine del mese e vedrà la partecipazione di diverse pellicole provenienti da vari paesi, accompagnate da eventi e incontri dedicati alla comunità.

Torino si prepara a ospitare, a partire dal 16 aprile prossimo, la 41ª edizione del Lovers Film Festival, l’evento cinematografico LGBTQI+ più longevo d’Europa e terzo a livello globale. La manifestazione, che celebra le identità queer, trans, lesbiche, gay, bisessuali e intersessuali, vedrà l’apertura ufficiale alle ore 19.30 presso l’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. L’appuntamento di quest’anno è guidato dalla direzione artistica di Vladimir Luxuria, che da sette anni coordina il festival insieme al vicedirettore Angelo Acerbi. Il team di selezione è composto da Elisa Cuter e Alessandro Uccelli, con il supporto di Niccolò Gossi, per costruire un programma che intreccia memoria storica e nuove istanze generazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lovers Film Festival: Luxuria sfida lo sguardo a Torino Leggi anche: Lovers Film Festival, il più longevo d’Europa sui temi LGBTQI+: ospiti, programma e premi assegnati Lovers 2026: 50 film da 21 nazioni al Cinema MassimoIl cuore pulsante della cultura queer torinese si prepara a battere più forte tra il 16 e il 21 aprile 2026, quando la città ospiterà la 41ª edizione... Temi più discussi: A Torino il Lovers Film Festival diretto da Luxuria, 'reazione all'oscurantismo'; Lovers Film Festival; Al via il 41° Lovers Film Festival; Presentato il 41° LOVERS FILM FESTIVAL - Cinema Massimo, 16 - 21 aprile 2026. Lovers Film Festival 2026: 50 film LGBTQI+ a Torino dal 16 al 21 aprileDal 16 al 21 aprile 2026 torna a Torino il Lovers Film Festival, alla sua 41esima edizione: il festival cinematografico LGBTQI+ più longevo d'Europa e terzo al mondo. Sei giorni al Cinema Massimo con ... tg24.sky.it Lovers Film Festival, il più longevo d’Europa sui temi LGBTQI+: ospiti, programma e premi assegnatiAl Cinema Massimo di Torino dal 16 al 21 aprile. Madrina del festival sarà l’attrice Donatella Finocchiaro ... torinotoday.it Il programma https://iltorinese.it/2026/04/02/chi-guarda-chi-whos-watching-who-torna-il-lovers-film-festival/ facebook Presentato ieri in conferenza stampa, al Cinema Massimo, il Lovers Film Festival, il più longevo festival sui temi LGBTQI+ d’Europa, diretto da Vladimir Luxuria che si svolgerà a Torino dal 16 al 21 aprile. Info: eventi.comune.torino.it/calendario/lov… x.com