Lotta Tommaso Bosi approda ai ripescaggi agli Europei Fuori Setti e Kakhelashvili
L’Italia ai campionati europei vede un atleta qualificarsi ai ripescaggi, mentre altri due vengono eliminati. La competizione si conclude con questa fase, senza ulteriori passaggi per alcuni concorrenti. La squadra nazionale conclude la giornata con risultati che coinvolgono diversi rappresentanti, senza ulteriori aggiornamenti sulle qualificazioni o eliminazioni. La manifestazione continua con altri eventi in programma nelle prossime ore.
Si chiude con un azzurro ai ripescaggi ed altri due eliminati il bilancio dell’ Italia della greco-romana nella seconda giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in Albania: nei -60 kg Tommaso Bosi tenterà di conquistare la medaglia di bronzo, mentre escono definitivamente di scena Andrea Setti nei -67 kg e Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg. Nel turno di qualificazione ai quarti dei -60 kg, Tommaso Bosi viene battuto dall’armeno Suren Aghajanyan, che si impone per schienamento, giunto con l’azzurro già sotto per 0-4, dopo 1’37”. Aghajanyan poi arriva fino in finale e per Bosi scatta il ripescaggio....🔗 Leggi su Oasport.it
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