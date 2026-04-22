Lotta Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli Europei

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza giornata degli Europei senior 2026 di lotta, che si tengono a Tirana, in Albania, si è qualificata per la finale per il bronzo nella categoria femminile dei -76 kg. L’atleta italiana ha superato le fasi precedenti della competizione, preparando il terreno per un match decisivo in vista della medaglia. La sua partecipazione rappresenta la prima finale per l’Italia in questa giornata di gare.

Arriva la prima finale per il bronzo per l’ Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in Albania: nella femminile andrà all’assalto di una medaglia Enrica Rinaldi nei -76 kg. Eliminati, invece, Emanuela Liuzzi nei -50 kg, Laura Godino nei -68 kg, e, nella greco-romana, Tommaso Bosi nei -60 kg. Nei -76 kg della femminile Enrica Rinaldi elimina nei quarti di finale la polacca Patrycja Dorota Cuber, superata ai punti per 5-0, ma in semifinale cede il passo alla romena Alexandra Nicoleta Anghel, che si impone ai punti per 3-1. L’azzurra domani affronterà nella sfida che metterà in palio la medaglia di bronzo la transalpina Kendra Augustine Jocelyne Dacher.🔗 Leggi su Oasport.it

lotta enrica rinaldi accede alla finale per il bronzo nei 76 kg della femminile agli europei
© Oasport.it - Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli Europei

Notizie correlate

Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurriCalato il sipario sulla fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia, il programma odierno ha visto in...

Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Campionati europei di lotta 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Tirana pronta per gli Europei Seniores: gli Azzurri a caccia del podio continentale; Europei lotta 2026, gli iscritti dell’Italia: assenti Aurora Russo e Frank Chamizo; Europei di lotta 2026, l’Italia pronta a Tirana con 11 azzurri a caccia di medaglie.

Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli EuropeiArriva la prima finale per il bronzo per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana, in Albania: nella femminile andrà all’assalto di ... oasport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.