Un’interrogazione è stata presentata dall’opposizione per segnalare la presenza di soste irregolari in viale Umberto I. La richiesta chiede all’amministrazione comunale di chiarire quali misure verranno adottate per far rispettare il Codice della Strada e assicurare che l’area sia accessibile e sicura per i pedoni. La questione riguarda la gestione dei parcheggi e la sicurezza pubblica nel quartiere.

Un’interrogazione per segnalare i problemi di sosta selvaggia in viale Umberto I (nella foto), chiedendo all’amministrazione comunali quali provvedimenti intenda adottare per garantire il rispetto del Codice della Strada e la piena fruibilità dell’area da parte dei pedoni. È stata protocollata dai consiglieri di Monteluponelcuore Maddalena Pilastri, Federico Pavese e Cristiano Bigalli e sarà discussa con tutta probabilità nella seduta consiliare di martedì prossimo (alle 21). "Viale Umberto I è interdetto alla circolazione veicolare e non può dunque essere area di sosta per veicoli – ha spiegato la capogruppo Pilastri – ciononostante, già lo scorso anno segnalammo in consiglio criticità relative ai parcheggi abusivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta alla sosta selvaggia. L’opposizione alza la voce

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