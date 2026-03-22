Il Comune ha installato nuovi dissuasori in centro storico tra Piazza IV Novembre, via Bartolo e Piazza Danti. Questa misura mira a contrastare la sosta selvaggia e a proteggere i monumenti della zona. La modifica si aggiunge alle regolamentazioni già in vigore dal 2023, con l’obiettivo di migliorare la gestione del traffico e la tutela del patrimonio artistico locale.

Un’altra mossa contro la sosta selvaggia. E ancora una volta con nuovi dissuasori. Il Comune, infatti, interviene nuovamente sulla regolamentazione della circolazione tra Piazza IV Novembre, via Bartolo e Piazza Danti, modificando quanto già stabilito nel 2023. L’obiettivo resta lo stesso: proteggere l’area monumentale, garantire una fruizione pienamente pedonale e combattere le auto che posteggiano in divieto. La situazione dell’area, vista anche la presenza del cantiere del Turreno, non è semplice attualmente. Ma nel concreto, la novità riguarda l’installazione di paletti dissuasori rimovibili per impedire in modo definitivo accesso e sosta dei veicoli in alcune porzioni della piazza, in particolare tra i civici 20 e 27. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta alla sosta selvaggia. Nuovi dissuasori in centro: "Proteggere i monumenti"

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