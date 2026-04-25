Loreto l’incognita del quarto candidato

A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, a Loreto non si conosce ancora con certezza la composizione definitiva dei candidati in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Nonostante la data limite sia fissata a mezzogiorno di oggi, alcuni aspetti relativi alle candidature sono ancora incerti e da chiarire. La situazione rimane quindi fluida, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

Nonostante la chiusura dei tempi per la consegna delle liste sia prevista oggi a mezzogiorno, non è ancora del tutto definito lo scenario in vista delle amministrative a Loreto domenica 24 e lunedì 25 maggio. La città mariana, tra i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, annata marchiata dall’epidemia Covid, accoglie oggi i candidati Moreno Pieroni, attuale sindaco, con la lista civica Loreto nel cuore (che ha incassato l’appoggio ufficiale di FI), Anna Maria Ragaini, avvocato, con la lista civica Loreto progressista, e Sauro Longhi, ingegnere, ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche, con la sua "Progetto Loreto"....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto, l’incognita del quarto candidato Notizie correlate Presidenza Quarto Quartiere, sarà Cucinotta della Lega il candidato del centrodestraManca poco alla decisione del centrodestra per la candidatura alla presidenza del Quarto Quartiere: ultimo tassello mancante. Leggi anche: San Giovanni Rotondo, c’è un quarto candidato sindaco