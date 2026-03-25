Il centrodestra sta per annunciare il candidato per la presidenza del Quarto Quartiere. La decisione finale si avvicina, con il nome di Cucinotta, proveniente dalla Lega, come possibile scelta. La scelta completa del candidato rappresenta l’ultimo elemento necessario prima dell’annuncio ufficiale.

Manca poco alla decisione del centrodestra per la candidatura alla presidenza del Quarto Quartiere: ultimo tassello mancante. A meno di sorprese come si profilava già nelle scorse settimane sarà Nicola Cucinotta, ex consigliere comunale, ed esponente Lega vicino al senatore Nino Germanà a concorrere per il vertice della municipalità contro Renato Coletta di Sud chiama Nord. Si attende ancora il nome del candidato di centrosinistra nella circoscrizione. Forza Italia ha indicato Marcello Scurria candidato sindaco e Fratelli d'Italia, a quest'ultimi le candidature a Primo e Terzo con Alessandro Costa e Alessandro Cacciotto entrambi vicini all'assessore regionale Elvira Amata, dovrebbero lasciare spazio a Cucinotta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Presidenza Quarto Quartiere, sarà Cucinotta della Lega il candidato del centrodestra

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