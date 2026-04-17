A San Giovanni Rotondo si aggiunge un quarto candidato alla carica di sindaco. La candidatura si inserisce in un contesto politico già ricco di iniziative e confronti pubblici, con i candidati che hanno presentato le proprie proposte in diverse occasioni. La campagna elettorale si sta intensificando, con incontri pubblici e dibattiti tra i candidati. La data delle elezioni si avvicina e l’attenzione degli elettori è rivolta alle prossime scelte.

seria, credibile e all’altezza delle sfide che attendono la nostra città. Un percorso sempre orientato allacostruzione di una coalizione ampia, coerente con i valori del campo progressista, riformista e popolare,capace di mettere al centro la Comunità e il futuro di San Giovanni Rotondo. Le parti hanno convenuto che la fase attuale impone un salto di qualità nel metodo e nei contenuti dell’azione politica, superando logiche divisive e approcci non più adeguati alla complessità delle sfide amministrative e alla richiesta di serietà politica manifestata dalla città.Nel corso del confronto, le parti hanno condiviso l’individuazione di Giuseppe...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo, c’è un quarto candidato sindaco

Notizie correlate

Giuseppe Siena candidato sindaco di San Giovanni RotondoA San Giovanni Rotondo salgono a quattro i candidati sindaco: nella serata di giovedì 17 aprile, i gruppi politici e civici Casa Riformista,...

Rifondazione rompe gli indugi: sarà Roberto Cappucci il candidato sindaco di San Giovanni RotondoAbbiamo pazientemente atteso l’evolversi della situazione politica locale sperando che si dipanasse la matassa.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A due giovani fratelli di San Giovanni Rotondo il premio America Innovazione; San Giovanni Rotondo, all’ITET Di Maggio: giovani protagonisti tra mare e sostenibilità; 11 aprile – Al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo arrivano i DONBRUNO; Lavoratori di Casa Sollievo anima e corpo, blindano i diritti e chiedono gli arretrati: Non ci fermiamo.

FINPUGLIA AFFISSIONI San Giovanni Rotondo, TAR accoglie il ricorso di Finpuglia Affissioni: il Comune dovrà mostrare atti su impianti pubblicitariLa sentenza dispone che l’amministrazione consenta l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione ... statoquotidiano.it

BCC San Giovanni Rotondo, il Tribunale blocca le elezioni: sospesa l’assemblea del 30 aprileBari. Novità per la governance della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo. Con decreto del 13 aprile 2026, il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, ha disposto la sospensione delle ... statoquotidiano.it

San Giovanni Rotondo Free is in San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook