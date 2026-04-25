Lorenzo Finn operato al polso | il talento fermato dalla caduta

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Tour of the Alps, Lorenzo Finn è caduto e si è infortunato al polso, richiedendo un intervento chirurgico. L'incidente si è verificato durante la gara, causando la sospensione temporanea della sua partecipazione. Nel frattempo, il suo compagno di squadra ha approfittato della situazione e ha conquistato la vittoria. Finn è stato sottoposto all'operazione in un centro specializzato e si trova attualmente in fase di recupero.

? Cosa sapere Lorenzo Finn operato al polso dopo la caduta durante il Tour of the Alps.. L'infortunio ha permesso al compagno di squadra Giulio Pellizzarri di vincere la corsa.. L’intervento chirurgico al polso di Lorenzo Finn è stato completato con successo dopo la brutta caduta subita durante il Tour of the Alps, un incidente che ha colpito uno dei talenti più attesi della competizione. Il giovane corridore italiano si trovava tra i favoriti per la vittoria della corsa quando un violento impatto ha cambiato drasticamente i suoi piani stagionali. La dinamica dell’accaduto non ha solo compromesso le sue ambizioni agonistiche nel contesto del Tour of the Alps, ma ha anche aperto la strada alla vittoria del compagno di squadra Giulio Pellizzarri.🔗 Leggi su Ameve.eu

lorenzo finn operato al polso il talento fermato dalla caduta
© Ameve.eu - Lorenzo Finn, operato al polso: il talento fermato dalla caduta

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