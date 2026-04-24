Lorenzo Finn è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una frattura al polso. L’atleta ha dichiarato di voler tornare presto in sella. Era uno dei corridori più attesi in una gara vinta dal suo compagno di squadra.

Poteva certamente essere uno dei protagonisti più attesi in una corsa vinta con pieno merito dal suo compagno di squadra Giulio Pellizzari. Una sfortunata maxi caduta nelle prime fasi della terza frazione del Tour of the Alps ha invece tolto Lorenzo Finn dai giochi e lo ha costretto all’intervento chirurgico. Il forte dolore al polso che aveva costretto il diciannovenne al prematuro ritiro dalla corsa aveva poi rivelato, dopo gli esami del caso, una frattura per la quale i dottori hanno deciso di procedere con l’intervento chirurgico che è stato eseguito nella giornata odierna. Finn, costretto a seguire la restante parte della corsa davanti alla tv, dovrà ora osservare un periodo di stop.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn operato per la frattura al polso: “Non vedo l’ora di tornare in sella”

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Buon recupero Lorenzo Finn! https://www.tuttobiciweb.it/article/1777037005 - facebook.com facebook