Trasferta a Piombino per l’OraSì coach Auletta | Sarà fondamentale curare i dettagli

Questa domenica l’OraSì Basket Ravenna affronta in trasferta la Solbat Golfo Piombino nella 24esima giornata di Serie B. Coach Auletta sottolinea l’importanza di curare i dettagli per ottenere un risultato positivo. La partita si presenta difficile e chiama i ravennati a una prova attenta e concreta.

Nella 24esima giornata di Serie B, l’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata in trasferta sul campo della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che si preannuncia complessa e significativa anche in ottica classifica. Ripartendo dalla gara d’andata, il tecnico giallorosso Andrea Auletta ha sottolineato come Piombino abbia dimostrato tutta la propria fisicità e qualità: “All’andata è forse mancata un po’ di intensità, mentre loro hanno trovato una grande serata al tiro e a rimbalzo. Piombino è una squadra fisica, con un roster lungo e profondo, e l’aggiunta di Campori ha dato ulteriore valore sia in termini di punti che di presenza fisica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Piombino Golfo

Domenica al PalaCosta si svolge il derby tra OraSì Basket Ravenna e Tema Sinergie Faenza, in occasione della ventiduesima giornata di Serie B Nazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Piombino Golfo

Argomenti discussi: Karate, successo Riolab alla Coppa Città di Pisa; Juvecaserta, trasferta ad Imola: c'è la sfida all'Andrea Costa; Secondo derby consecutivo al PalaCosta: l’OraSì domina la Virtus Imola; Atletico Piombino pronto per lo spareggio.

Trasferta a Piombino per l’OraSì, coach Auletta: Sarà fondamentale curare i dettagliNella 24esima giornata di Serie B, l’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata in trasferta sul campo della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che si preannuncia complessa e significativa anche in ottica ... today.it

Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini in viaggio. Duello nella tana di PiombinoInsidiosa trasferta per l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera, va a far visita alla compagine femminile del Basket Golfo ... sport.quotidiano.net

Oggi alle ore 15:00 Partita di Campionato in Trasferta a Piombino per la nostra Prima Squadra contro l'Atletico Piombino! TUTTI PRESENTI a supportare i nostri Ragazzi! Supportiamo il nostro Comune! Supportiamo i nostri Colori! Forza Ragazzi! F facebook