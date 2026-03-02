Mara Venier ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra mentre viaggia in treno verso Sanremo. Nel filmato, la conduttrice balla e canta mentre si trova a bordo di un vagone. Durante il tragitto, si sente una frase forte pronunciata da Venier, che ha attirato l'attenzione dei presenti. La scena è diventata rapidamente virale e ha suscitato diverse reazioni sui social.

Ore agitate per Mara Venier. In vista dello speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, la popolare Zia Mara ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un simpatico video in cui annuncia il suo arrivo in Liguria direttamente dal vagone di un treno, ballando e cantando. La conduttrice si esibisce sulle note di Per sempre sì, il brano che ha vinto all'Ariston poche ore prima. Lo stesso Sal Da Vinci, il trionfatore, si complimenta con lei e le dà il "benvenuto" a Sanremo commentando divertito il post. E mentre la Venier dedica la canzone al marito Nicola Carraro, si scatena la classica, tristissima shitstorm. Nasce tutto da un. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mara Venier sul treno per Sanremo: "Sei un cog***e", una rissa clamorosa

Domenica In, Raoul Bova scrive a Mara Venier. Rocio gela la conduttrice: “Sei un’altra della lista?”Rocio Munoz Morales è tornata a Domenica In per tracciare un bilancio della sua nuova fase di vita dopo la chiacchierata separazione da Raoul...

Leggi anche: DOMENICA IN SANREMO: MARA VENIER A TUTTO FESTIVAL CON UN SUPER PARTERRE

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mara Venier.

Temi più discussi: Mara Venier in treno verso Sanremo: dedica le note di Sal Da Vinci al marito Nicola Carraro, Con te sarà per sempre sì; Il balletto di Mara Venier sulle note di Sal Da Vinci con la dedica al marito: Per sempre sì; Mara Venier in viaggio verso Sanremo: balletto sulle note di Sal Da Vinci e la dedica al marito; Non rompete le palle e guardate Sanremo, Mara Venier e la polemica social: cosa è successo.

Mara Venier canta e balla la canzone di Sal Da Vinci sul treno per Sanremo: la reazione del cantante (che piace a tanta gente)L'ovazione che il teatro Ariston ha tributato a Sal Da Vinci alla fine della sua seconda esibizione con 'Per sempre sì' ha confermato il gradimento del pubblico di Sanremo per un brano già canticchiat ... today.it

Mara Venier in treno verso Sanremo: dedica le note di Sal Da Vinci al marito Nicola Carraro, «Con te sarà per sempre sì»Mara Venier in viaggio verso Sanremo, dove domenica pomeriggio condurrà - dal teatro Ariston - la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival della Canzone Italiana. E la conduttrice si lasci ... video.corriere.it

A "Domenica in" Sal Da Vinci inciampa, Levante e Mara Venier si baciano, Fulminacci canta con la banana - facebook.com facebook

Nel pomeriggio, invece, boom di #AscoltiTv per Mara Venier, in diretta dal Teatro Ariston, con " #DomenicaIn Speciale #Sanremo2026", che nella seconda parte raggiunge il 37,5% di share con 4 milioni 672 mila. x.com