Londra la principessa Anna commemora i caduti di Australia e Nuova Zelanda

Sabato mattina a Hyde Park, a Londra, si è svolta una cerimonia per l’Anzac Day alla quale ha partecipato la principessa Anna. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti ufficiali e membri della comunità, che si sono riuniti per ricordare i caduti di Australia e Nuova Zelanda. La principessa ha preso parte alle commemorazioni, rendendo omaggio alle persone che hanno perso la vita in conflitti militari.

La principessa Anna d’Inghilterra ha preso parte una cerimonia per l’Anzac Day sabato mattina a Hyde Park, a Londra. La giornata commemora lo sbarco, avvenuto nel 1915, delle truppe australiane e neozelandesi sulle spiagge di Gallipoli, nella Turchia nord-occidentale, nel corso di una campagna militare sfortunata durante la Prima guerra mondiale contro l’Impero ottomano. Sono state deposte corone di fiori sia presso il monumento commemorativo australiano che presso quello neozelandese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, la principessa Anna commemora i caduti di Australia e Nuova Zelanda Notizie correlate New York: Nuova Zelanda ribalta l’Australia 22-21La tappa di New York del World Rugby Sevens Series si è conclusa con una finale incandescente che ha la Nuova Zelanda imporsi 22-21 sull’Australia. Zayn Malik, tour in Australia e Nuova Zelanda in arrivo? «Potreste vedermi presto»Zayn Malik ha lasciato intendere un possibile ritorno in Australia e Nuova Zelanda, con un sibillino «Potreste vedermi presto», rivolto ai suoi fan.