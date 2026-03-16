Durante la tappa di New York del World Rugby Sevens Series, la Nuova Zelanda ha vinto la finale contro l’Australia con il punteggio di 22-21. La partita è stata molto combattuta e si è conclusa con un margine di un punto a favore della squadra neozelandese. La gara si è svolta sul campo di New York, attirando l’attenzione degli appassionati di rugby.

La tappa di New York del World Rugby Sevens Series si è conclusa con una finale incandescente che ha la Nuova Zelanda imporsi 22-21 sull’Australia. In un incontro segnato da un ribaltamento drammatico, le neozelandesi hanno saputo recuperare uno svantaggio iniziale per strappare il titolo in rimonta. Il risultato conferma il dominio assoluto delle due nazioni nel circuito femminile, ma nasconde dinamiche tattiche e umane degne di nota. L’esito finale è stato determinato da un cambio di passo decisivo nella ripresa, dove le atlete transalpine hanno mostrato resilienza. Le mete decisive sono state segnate da Teneti a Saili e Katelyn Vahaakolo, chiudendo una partita che aveva l’Australia partire in volata fino al 21-5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New York: Nuova Zelanda ribalta l’Australia 22-21

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