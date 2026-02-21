Ascoli Piceno due senza fissa dimora trovati morti in tenda a Borgo Solestà | ipotesi esalazioni di una stufetta
A Borgo Solestà, ad Ascoli Piceno, due senzatetto sono stati trovati senza vita all’interno di una tenda, probabilmente per inalazione di fumi di una stufetta. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i soccorritori hanno trovato i corpi di un uomo e una donna, entrambi tra i 30 e i 40 anni. La zona è stata posta sotto sequestro mentre si indaga sulle cause del decesso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia.
Ascoli Piceno si è svegliata con una tragica notizia: due persone, un uomo e una donna di apparente età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono state trovate morte all’interno di una tenda nel quartiere di Borgo Solestà, a poche centinaia di metri dal cimitero cittadino. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica di Ascoli Piceno dove da tempo alcune persone senza fissa dimora trovano riparo di fortuna. Secondo le prime informazioni, i due si erano accampati nella zona da alcuni giorni. La morte non sarebbe di natura violenta e risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento. Il ritrovamento a Borgo Solestà L’intervento dei soccorsi è scattato dopo la segnalazione di una persona che non riusciva più a mettersi in contatto con la coppia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ascoli, coppia senza fissa dimora muore nella tenda: indaga l’ipotesiUna coppia senza fissa dimora è stata trovata senza vita nella propria tenda vicino al cimitero di Ascoli Piceno.
Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad AscoliDue giovani, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ascoli Piceno, due senza fissa dimora trovati morti in tenda a Borgo Solestà: ipotesi esalazioni di una stufettaDue persone trovate morte in una tenda ad Ascoli Piceno, nel quartiere Borgo Solestà. Ipotesi esalazioni di una stufetta, disposta l’autopsia. gazzettadelsud.it
Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimiteroDue persone, un uomo e una donna dell'apparente età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono state trovate senza vita questa mattina ad Ascoli Piceno, all'interno di una tenda situata a poche centinaia di ... tg24.sky.it
