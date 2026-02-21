Ascoli Piceno due senza fissa dimora trovati morti in tenda a Borgo Solestà | ipotesi esalazioni di una stufetta

A Borgo Solestà, ad Ascoli Piceno, due senzatetto sono stati trovati senza vita all’interno di una tenda, probabilmente per inalazione di fumi di una stufetta. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i soccorritori hanno trovato i corpi di un uomo e una donna, entrambi tra i 30 e i 40 anni. La zona è stata posta sotto sequestro mentre si indaga sulle cause del decesso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia.

Ascoli Piceno si è svegliata con una tragica notizia: due persone, un uomo e una donna di apparente età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono state trovate morte all’interno di una tenda nel quartiere di Borgo Solestà, a poche centinaia di metri dal cimitero cittadino. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica di Ascoli Piceno dove da tempo alcune persone senza fissa dimora trovano riparo di fortuna. Secondo le prime informazioni, i due si erano accampati nella zona da alcuni giorni. La morte non sarebbe di natura violenta e risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento. Il ritrovamento a Borgo Solestà L’intervento dei soccorsi è scattato dopo la segnalazione di una persona che non riusciva più a mettersi in contatto con la coppia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

