Con il passare delle generazioni nate nel secolo scorso, le librerie tradizionali stanno progressivamente scomparendo. La maggior parte di questi locali, veri e propri punti di riferimento culturale, vengono gradualmente abbandonati o chiusi. Nonostante siano spesso presenti come sfondo nelle videochiamate o considerate luoghi di ispirazione, nelle case moderne si assiste a una diminuzione significativa di spazi dedicati ai libri cartacei. Entro venti o trenta anni, molte di queste strutture potrebbero diventare ricordi.

Q uesto è un requiem per le librerie. Perché, per quanto ce ne facciamo ancora vanto, mettendole come sfondo nelle video-chiamate, e per quanto siano belle da morire, tutte, anche le più sgarrupate, nelle nostre case sono destinate a estinguersi nel giro di un ventennio, massimo un trentennio. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › 6 libri da leggere ad aprile 2026 Tempo che le generazioni nate nel ’900 si estinguano, e gli ultimi residui di queste pareti parlanti saranno accantonati. Non ho ancora capito cosa potrà sostituirle. Non nel senso fisico, perché qualsiasi mobile ne prenderà il posto (anche nessuno) una cosa è chiara: la casa se ne avvanteggerà in termini di ordine e quantità di polvere accumulata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tempo che le generazioni nate nel ’900 si estinguano, e gli ultimi residui di queste pareti parlanti saranno accantonati. Ma cosa potrà occupare lo spazio di quel luogo d’ispirazione che è una libreria?

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