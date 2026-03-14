Durante la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026, Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus, ha commentato la gestione di Allegri, affermando che sta affrontando la lavoro molto bene. Inoltre, ha commentato la possibilità che l’Inter possa perdere punti nelle prossime partite. La manifestazione si svolge in questi giorni e vede diversi ex sportivi partecipare a incontri e attività legate al padel.

Milan, Llorente: “Allegri sta gestendo tutto molto bene. Se l’Inter perde punti.” VIDEO Oggi c'è stata la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026: le parole di Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus Oggi a Milano è andata in scena la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molte ex stelle del calcio europeo. Tra i tanti presenti, anche Fernando Llorente, ex Juventus, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Il video del nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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