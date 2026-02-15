Morra De Sanctis notte di violenza in famiglia | 56enne arrestato dai Carabinieri

A Morra De Sanctis, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante la notte dopo aver aggredito la propria famiglia. La lite domestica si è trasformata in violenza, portando i militari sul posto alle prime ore del mattino. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di aver maltrattato i familiari e di aver causato loro delle lesioni.

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al “112” nella notte di San Valentino. I militari si sono immediatamente portati presso l’abitazione segnalata dove, poco prima, si sarebbe verificata una violenta lite tra l’uomo e la compagna convivente. Durante l’alterco, il 56enne avrebbe lanciato alcuni oggetti contro la donna che, a seguito dell’aggressione, sarebbe caduta rovinosamente a terra. La vittima, per le lesioni riportate, è stata trasportata presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. Nel corso delle operazioni, nonostante la resistenza opposta dall’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.🔗 Leggi su Avellinotoday.it I sapori del Natale a Morra De Sanctis: Morra De Sanctis si appresta a vivere due giorni di festa con la seconda edizione di La Magia e i Sapori del Natale, un evento che trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio. Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestato Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Morra De Sanctis dopo aver aggredito un familiare durante la notte di San Valentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Morra De Sanctis, violenza in famiglia nella notte di San Valentino: arrestato un 56enneViolenza domestica nella notte di San Valentino a Morra De Sanctis, arrestato un 56enne. L'allarme è scattato alle prime luci dell’alba di oggi: in azione i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo ... corriereirpinia.it Morra De Sanctis, violenza domestica nella notte di San Valentino: arrestato 56enneNella notte di San Valentino, a Morra De Sanctis (AV), i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un 56enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di m ... irpiniaoggi.it Sgambati, Uilm ridiventa prima alla Ema di Morra de Sanctis. 'Non ci siamo mai abbassati di fronte alla prepotenza dell'azienda' #ANSA facebook