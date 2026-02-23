La camera d' albergo come base per lo spaccio | 52enne arrestato dai carabinieri
Un uomo di 52 anni ha utilizzato una camera d'albergo come punto di partenza per vendere droga, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine durante un controllo. La sua attività illecita è stata scoperta grazie a un’operazione mirata, che ha portato all’arresto immediato. I carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e denaro contante nell’albergo, confermando le sue intenzioni criminali. Ora si attende il proseguimento delle indagini.
É successo a Domodossola. Nella stanza d'hotel i carabinieri hanno trovato cocaina e marijuana, insieme a 200 euro in contanti Prenota una stanza d'albergo e la usa come base per lo spaccio. Scoperto dai carabinieri, è finito in manette. É successo ieri, domenica 22 febbraio, a Domodossola, dove i militari dell'aliquota operativa hanno arrestato un uomo di 52 anni residente in Ossola. L'arresto è arrivato al termine di una attività di osservazione con cui i militari avevano accertato un insolito e sospetto viavai di giovani nei pressi di una struttura ricettiva di Domodossola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
